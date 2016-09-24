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عمرو جمال يصر على المشاركة في مران المستبعدين.. وجلسة مع عبد الحفيظ

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عمرو جمال يصر على المشاركة في مران المستبعدين.. وجلسة مع عبد الحفيظ عمرو جمال يصر على المشاركة في مران المستبعدين.. وجلسة مع عبد الحفيظ

أصر عمرو جمال مهاجم الأهلي على المشاركة في تقسيمة الغائبين على الرغم من حصول الأساسيين على تدريبات بدنية فقط، كما عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وكان حسام البدري مدرب الأهلي قد حرص على حصول الأساسيين على تدريبات بدنية فقط إلا أن عمرو جمال أصر على المشاركة في تقسيمة المستبعدين وذلك لرغبته في تحسين مستواه كما حرص على التصويب أكثر من مرة بقوة على المرمى.

ورصدت الكاميرات عمرو جمال مهاجم الفريق غاضبا ومحبطا بعد استبداله خلال مباراة المقاولون بالجولة الثانية من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وبعد انتهاء المران عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع عمرو لمحاولة رفع الحالة المعنوية للاعب.

ووجه عبد الحفيظ عددا من النصائح لعمرو من أجل تجديد ثقته بنفسه استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

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