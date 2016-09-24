مران الأهلي - غالي على الدكة.. والعمال يشاركون في تدريب الحراس

غاب حسام غالي قائد النادي الأهلي عن المشاركة في مران الفريق الجماعي، واكتفى بمتابعته من على دكة البدلاء.

وظهر حسام غالي في المران الصباحي للنادي الأهلي والذي بدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحا على دكة بدلاء الفريق بعد أن اكتفى الجهاز الفني بإجراءه بعض التدريبات المنفردة في الجيمانيزيوم.

وشارك كل اللاعبين الذين خاضوا مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب بشكل أساسي في التدريبات البدنية، قبل أن يخرجوا من الملعب أثناء التقسيمة، إلا إن حسام غالي تابع المران من على دكة البدلاء.

من جهة أخرى شارك صالح جمعة في المران البدني للاعبين بعد أن تعافى من إصابته التي أبعدته عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وركض صالح جمعة حول الملعب لتحسين حالته البدنية، خاصة بعد غيابه عن التدريبات لفترة بسبب الإصابة.

وشهد المران مشاركة عمال غرف خلع الملابس في مران حراس المرمى.

واستغل طارق سليمان مدرب حراس المرمى في الفريق، عمال الملابس في تكوين حوائط صد أمام حراس المرمى، لتدريبهم على الكرات الثابتة.

وأوقف سليمان المران أكثر من مرة لتوجيه تعليماته إلى شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.