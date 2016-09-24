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طبيب الأهلي يحدد موقف المصابين من مباراة دجلة

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طبيب الأهلي يحدد موقف المصابين من مباراة دجلة طبيب الأهلي يحدد موقف المصابين من مباراة دجلة

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن موقف لاعبي الفريق المصابين من المشاركة في مباراة وادي دجلة المقبل.

ويلتقي النادي الأهلي مع وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "رامي ربيعة ومروان محسن وباسم علي سيغيبون عن مباراة وادي دجلة المقبلة للإصابة".

وأوضح "مروان محسن لا يعاني من إصابة مزمنة، فاللاعب بإمكانه أن يحصل على حقن مسكنة ويشارك في المباريات بشكل طبيعي، لكن ذلك سيؤثر عليه مستقبلا ولذلك نريد علاجه أولا".

خالد محمود أتبع "الإصابة المزمنة للاعب تعني اعتزاله، لكن مروان يشارك ولذلك لا يمكن أن تلصق به تلك التهمة".

وعن عدم مشاركة حسام غالي في مران اليوم السبت، قال خالد محمود: "حسام غالي لا يعاني من أي إصابات، لكنه أدى تدريبات تحمل داخل الجيمانيزيوم واكتفى المدرب بذلك".

وأضاف "رامي ربيعة سيسافر إلى ألمانيا وسيقوم أحد أطباء فريق ماينز بالكشف عليه، أما أحمد حجازي فقد بات جاهزا طبيا للمشاركة في مباراة وادي دجلة المقبلة".

طبيب الأهلي استرسل "نتفق حاليا لجلب أجهزة طبية والإدارة تعمل لاستيراد 6 أجهظة طبية جديدة للنادي".

وأتم "تحديد الأحمال مسؤولية الجهاز الفني ولكن بوادر ظهور إصابة مسؤوليتي أنا، وقد نبهنا على الجميع بعدم الحصول على أي عقاقير إلا بمعرفة الجهاز الطبي".

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