«طرق دبي» تعرض مشاريعها ومبادراتها في النقل الجماعي بمؤتمر «انو ترانس»

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر ومعرض التجارة العالمي لتكنولوجيا المواصلات والنقل (انو ترانس 2016)، بمشاركة قرابة 3000 مؤسسة وشركة من 60 دولة، بينها 200 مؤسسة جديدة تشارك لأول مره في المعرض، وتشارك هيئة الطرق والمواصلات بجناح كبير يسلط الضوء على أهم المشاريع التي تنفذها مثل مشروع (مسار 2020)، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو، والمنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي، حيث تعد دبي من أوائل المدن في العالم التي تطوير هذه المنصة، إضافة إلى التطبيقات الذكية، التي تتيح للمتعاملين الحصول على مختلف خدمات الهيئة عبر أجهزة الهواتف الذكية.

وترأس سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وفد الهيئة المشارك في حفل افتتاح المعرض والمؤتمر الذي أقيم تحت رعاية معالي الكسندر دوبرينت وزير النقل الألماني، بحضور سعادة علي عبدالله الأحمد سفير دولة الإمارات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومسؤولي النقل والمواصلات من مختلف دول العالم، وضم فد الهيئة السيد محمد عبيد الملا عضو مجلس المديرين، وعددا من مديري مؤسسة القطارات وإدارات الهيئة.

وشهد سعادة مطر الطاير ووفد الهيئة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انطلقت بحضور معالي الكسندر دوبرينت وزير النقل الألماني، ومعالي فيوليتا بولتس مفوض النقل الأوروبي، ورؤساء الهيئات والشركات المشغلة لأنظمة القطارات، ورؤساء الشركات المصنعة لأنظمة القطارات في العالم، وجرى خلال القمة الكشف عن أهم مشاريع القطارات التي يجري تنفيذها حاليا في العالم، كما جرت مناقشة أهمية التكنولوجيا الرقمية، وضرورة إنشاء منصات للتنقل الذكي لتسهيل حركة تنقل السكان بالمواصلات، وتوفير خدمة واي فاي (Wi-Fi)، وأتمته عمليات صيانة القطارات، وأنظمة التشغيل الآلي للقطارات، وتوظيف البيانات بما يخدم صانعي القرار في مجال القطارات والمستخدمين والشركات الخاصة، ودعم الابتكار في صناعة القطارات بما فيها المحطات، وأنظمة تشغيل وصيانة القطارات، والبنية التحتية للشبكة، والتصاميم الداخلية للعربات.

> وأكد المشاركون في القمه أهمية توحيد تذاكر استخدام القطارات بين الدول الأوربية، والتركيز على استخدام أجهزة الهواتف الذكية في دفع تعرفة استخدام المواصلات، لتشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعي في تحركاتهم، واكدوا أهمية توسع الحكومات في تنفيذ مشاريع القطارات، ووسائل النقل الجماعي، لأنها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتلبي الاحتياجات المتزايدة للتنقل والإمداد.

واستعرض المؤتمر التحديات المشتركة للتنقل، وتم التركيز على موضوع تقليل البصمة الكربونية في تنقل السكان، وترشيد الطاقة واستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة، وتقوم برلين حالياً بتجربة تشغيل الحافلات الكهربائية، وتسعى حكومة دبي لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة من وسائل النقل بنسبة 2% في عام 2021.

جولة

> وقام سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين للهيئة، وسعادة علي عبدالله الأحمد سفير دولة الإمارات في ألمانيا، بجولة في أجنحة المعرض الذي يضم أكثر من 140 منتجا جديدا يعرض لأول مره على الساحة العالمية، وقرابة 123 من عربات القطارات الحديثة المخصصة لنقل الركاب والبضائع، وقطارات عالية السرعة، والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، إلى جانب التجهيزات الداخلية لتصاميم عربات القطارات، وخدمات التموين والسفر، إضافة إلى تقنيات تشييد الأنفاق وملحقاتها، وهندسة الاتصال والسلامة، وأنظمة التهوية، وإمدادات الطاقة والإضاءة، والتشطيب الداخلي للأنفاق، وتقنيات الصيانة ومنتجات البناء، كما يضم المعرض ساحات لعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، في صناعة حافلات المواصلات العامة، والمحطات، ونظم معلومات الركاب، وإدارة وتشغيل مركبات الأجرة، وإدارة

حركة المرور.

كما تفقد الطاير والأحمد جناح هيئة الطرق والمواصلات في المعرض الذي يسلط الضوء على منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، ويستعرض رحلة تطور نظام المواصلات الذي يضم مترو دبي وترام دبي، وأسطول حديث من حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومنظومة واسعة من وسائل النقل البحري، مع إطلالة نحو مستقبل المواصلات العامة في دبي، إضافة إلى البرامج والمبادرات التي استحدثتها الهيئة لتشجيع السكان والزوار، على التحول من استخدام المركبات الشخصية، إلى استخدام المواصلات العامة، كما تركز الهيئة في مشاركتها على مشروع (مسار 2020) الذي بدأ العمل فيه الشهر الجاري، لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، من محطة «نخيل هاربر أند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، ومشروع المنصة المتكاملة للتنقل في إمارة دبي، التي تتيح للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي)، حيث سيجري دمج وتكامل خدمات وسائل النقل التابعة للهيئة (المترو، والترام، والحافلات، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة) مع وسائل النقل التي تقدمها الأطراف الأخرى في دبي مثل شركات الليموزين ومونوريل النخلة، وترولي دبي، وقد تمتد في مرحلة لاحقه لتشمل شركات الحجز الإلكتروني، في تطبيق واحد، يتيح للمتعامل حجز الخدمة، ودفع التعرفة من خلاله، كما يضم الجناح عرض البرامج والتطبيقات الذكية، في تقديم خدماتها للجمهور، لتسهيل عملية التنقل بالمواصلات في الإمارة.

مواكبة المتغيرات

> وقال سعادة مطر الطاير: إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض ومؤتمر (انو ترانس 2016)، الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في القطارات على مستوى العالم، تأتي في إطار سعى الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، في تقنية صناعة القطارات، والتعرف إلى الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة ووسائل النقل الجماعي، وإجراءات الأمن والسلامة في شبكات المترو، والجودة في تقديم الخدمات للركاب، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للالتقاء بالشركات المصنعة للقطارات، وأنظمة النقل المختلفة، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الخبرات العالمية، في مجال النقل بالقطارات بشكل خاص، والمواصلات بشكل عام.

> وأضاف: أصبح (انو ترانس) تظاهرة دولية مهمة في مجال القطارات، كما يوفر المعرض ملامح رئيسة أخرى للبنية التحتية للقطارات، والتصاميم الداخلية، والمواصلات العامة، مشيرا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تخدم قطاعا عريضا من المجتمع، وتحرص على تقديم خدماتها، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتناسب والنهضة التنموية، التي تشهدها إمارة دبي في مختلف المجالات.