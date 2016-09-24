أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش السورى يسيطر على مخيم حندرات شمال حلب

Google+ Print
الجيش السورى يسيطر على مخيم حندرات شمال حلب الجيش السورى يسيطر على مخيم حندرات شمال حلب

>دمشق (أ ش أ)

أفادت مصادر سورية بأن قوات تابعة للجيش السورى سيطرت صباح اليوم السبت، على مخيم حندرات شمال مدينة حلب الواقعة فى الشمال السورى.

وأضافت المصادر ـ فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) ـ أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات تابعة للجيش السورى ومسلحى جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) على محور حى الشيخ سعيد جنوب حلب، بالتزامن مع استهداف مدفعى وصاروخى لتجمعات ونقاط انتشار المسلحين فى المنطقة.

وفى ريف محافظة حماة الشمالى، اندلعت أيضا اشتباكات بين الجيش السورى ومسلحى "جند الأقصى" على أطراف بلدة معان، بالتزامن مع قصف جوى لتجمعات المسلحين المتشددين فى كل من بلدات اللطامنة ومورك ومعردس.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365