الجيش السورى يسيطر على مخيم حندرات شمال حلب

أفادت مصادر سورية بأن قوات تابعة للجيش السورى سيطرت صباح اليوم السبت، على مخيم حندرات شمال مدينة حلب الواقعة فى الشمال السورى.

وأضافت المصادر ـ فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) ـ أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات تابعة للجيش السورى ومسلحى جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) على محور حى الشيخ سعيد جنوب حلب، بالتزامن مع استهداف مدفعى وصاروخى لتجمعات ونقاط انتشار المسلحين فى المنطقة.

وفى ريف محافظة حماة الشمالى، اندلعت أيضا اشتباكات بين الجيش السورى ومسلحى "جند الأقصى" على أطراف بلدة معان، بالتزامن مع قصف جوى لتجمعات المسلحين المتشددين فى كل من بلدات اللطامنة ومورك ومعردس.