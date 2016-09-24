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مراكش تحتضن منتدى الأعمال الخاص للتعاون العربى أكتوبر المقبل

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مراكش تحتضن منتدى الأعمال الخاص للتعاون العربى أكتوبر المقبل مراكش تحتضن منتدى الأعمال الخاص للتعاون العربى أكتوبر المقبل

>كتب - محمد سعد

تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون، تحتضن مدينة مراكش المغربية منتدى الأعمال الخاص للتعاون العربى من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل، وبهذه المناسبة قالت زوليخة غلاب، منظم الملتقى، إنه سيشهد لقاءات ثنائية بين فاعلين اقتصاديين مغاربة وعرب، تحت شعار "الشراكة الثقافية والسياحية والاقتصادية بين العرب".

 

 

 

ويتضمن الملتقى العديد من الفعاليات والمحاور، ويشمل ورش عمل وتنظيم حفلات ولقاءات عمل ورحلة استكشافية وترفيهية، ويختتم بحفل اختيار ملكة جمال المغرب، وذلك فى إطار ملكة جمال العرب، إلى جانب تكريم الوفود المشاركة والشخصيات العامة .

 

 

 

وأضافت زوليخة، أن الملتقى يتضمن محاور مختلفة، منها آليات الانتقال من التسويق المحلى إلى العالمى، إلى جانب محور التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الولوج للاستثمار العابر للحدود، وتقديم مشاريع استثمارية قابلة للإنجاز وخلق آلية للتشبيك من أجل إنجازها، ومحور آخر يدور حول المستثمرين العرب وحماية البيئة والتنمية المستدامة .

 

 

 

من جهته قال عبد العزيز المجرفى، المنسق العام لدول الخليج فى الملتقى، إن الملتقى يعتبر فرصة للتعرف على ثقافات المشاركين وقضاء أيام سياحية للمدينة الحمراء، وحضور حفل مسابقة ملكة جمال العرب.

 

 

 

أما الفاعلون فى القطاع الخاص يعتبرون الركيزة الأساسية للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها مختلف الدول العربية، باعتبار أن القطاع يطلع بمسؤولية بناء الاقتصاد، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وتطوير الشراكات الاقتصادية والثقافية والسياحية العابرة للحدود العربية.


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