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القوات الجوية تنتهي من تنفيذ خطة تطوير وتجهيز المدارس والمعاهد الأزهرية بالأقصر

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القوات الجوية تنتهي من تنفيذ خطة تطوير وتجهيز المدارس والمعاهد الأزهرية بالأقصر القوات الجوية تنتهي من تنفيذ خطة تطوير وتجهيز المدارس والمعاهد الأزهرية بالأقصر

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

انتهت القوات الجوية، من تنفيذ خطة تطوير وتجهيز عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار مساندتها ودعمها للأجهزة التنفيذية.

وقال بيان لمحافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، إن لجان متخصصة من قيادة المنطقة الجوية الجنوبية قامت بتجهيز وتطوير عدد 8 مدارس بمحافظة الأقصر هي مدارس منشاة العماري الاعدادية ومدرسة نجع العرب الابتدائية بالمنشاة ومدرسة محمد عامر الجديدة بنجع علي زيدان ومدرسة عبيد علي الاعدادية بنجع الشاعر ومدرسة الزعيم مصطفي كامل بنجع سالم مكي ومدرسة احمس الابتدائية بالكرنك ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالكرنك ومعهد النجع الطويل الازهري بمراحله التعليمية الثلاثة ابتدائي واعدادي وثانوي .

وشملت أعمال التطوير بالمدارس والمعاهد الازهرية رفع كفاءة المدارس وصيانتها من خلال دعم المدارس باطقم نظافة وتركيب مراوح واستكمال اعمال الاضاءة وتزويدها بزجاج للنوافذ ومدها بمواتير مياه وخزانات جديدة وكولديرات وتغيير خط المياه الرئيسي بطول 55 متر لحل ازمة ضعف المياه في مدرسة محمد عامر ومد مدرسة نجع العرب بخزان مياه سعة 2 طن وتركيب موتور مياه بها كما قامت قيادة المنطقة الجوية باهداء كافة مدارس الاقصر علم جمهورية العربية .

من جانبه أثني محافظ الأقصر محمد بدر، علي الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في مختلف المجالات ‏بما يعود بالنفع علي المواطنين معربًا عن تقديره لرجال القوات المسلحة الذين يضربون المثل والقدوة بين كافة مؤسسات الدولة في الالتزام والانضباط.

 

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أونا

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