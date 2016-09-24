حريق يلتهم 3 منازل بسوهاج‎

مراسل«ONA»:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء السعيد نمشه، على حريق نشب بكمية من القش وإمتد إلى منازل بناحية قرية أولاد إسماعيل دائرة مركز المراغة، ونتج عن الحريق إصابة عاملين بحالة اختناق، تم نقل أحدهما للمستشفى المركزى وعمل الإسعافات للثانى بمكان الحريق.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمركز المراغة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بنشوب الحريق بكمية من القش على جانب الطريق وامتدت النيران لمنازل مجاورة ملك عاشور هاشم أحمد محمود 52 سنة موظف، عارف على السيد محسب 65 سنة بالمعاش، حسن محمد على السيد 34 سنة سائق نتج عن الحريق إصابة جمال محمد أمين 18 سنة عامل، محمود أحمد صديق 22 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية “بحالة اختناق” أثناء مشاركتهما فـى إخماد النيران وتم عمل الإسعافات الأولية للأول بمكان الحريق، ونقل الثانى للمستشفى المركزى.

إنحصرت التلفيات فى نفوق “2″ رأس ماشية وإصابة أخرى وبعض الطيور واحتراق كمية من الغلال والبوص، وبسؤال مالكى المنازل رجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حرارى، ونفوا الشبهة الجنائية.

تم إخطار الإدارة البيطرية بالمراغة للانتقال واتخاذ اللازم، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4120 – إدارى المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.