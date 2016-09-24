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صور.. 4 عروض مسرحية تشارك في مهرجان المسرح المدرسي بثقافة أسوان

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صور.. 4 عروض مسرحية تشارك في مهرجان المسرح المدرسي بثقافة أسوان صور.. 4 عروض مسرحية تشارك في مهرجان المسرح المدرسي بثقافة أسوان

جانب من المسرحية

شهد مسرح قصر ثقافة أسوان مهرجان المسرح المدرسي الصيفي، بحضور نجوى أحمد سيد، مدير قصر ثقافة أسوان، وعدد من موجهي مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وشارك في المهرجان 4 عروض مسرحية وهي: مسرحية “بدر البدور وابن الحطاب” تأليف أميرة موسى، إخراج موسى محمد، ومسرحية “سوق الحمير” تأليف توفيق الحكيم، إخراج أصولى مرعي، ومسرحية “هاشم السماوي” تأليف عبد الحميد صابون، إخراج موجهى التربية المسرحية بإدارة إدفو، ومسرحية “آخر غنوه” تأليف على أبو سالم، إخراج محمد عبد المنعم.

وتكونت لجنة التحكيم من: محمد موسى محمد معلم خبير بالتربية والتعليم ومخرج بثقافة قنا، مصطفى المغربى مدير قصر ثقافة بهاء طاهر سابقًا ومخرج مسرحي بالأقصر، سناء أحمد حنفى موجه عام النشاط الثقافى والفنى بالتربية والتعليم بأسوان.

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