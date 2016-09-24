في اليوم الأول للدراسة.. انتظام 997 ألف طالب وطالبة بمدارس سوهاج

انتظم 997 ألف و894 طالب وطالبة، فى 2667 مدرسة على مستوى محافظة سوهاج، اليوم السبت، حيث بلغ عدد الطلاب البنين 519 ألف و438 طالب، فيما وصل عدد الطالبات إلى 478 ألف و756 طالبة، ويبلغ عدد الفصول 23 ألف و569 فصل على مستوى المحافظة.

ومن جانبها قالت سنية عز الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إن جميع المدارس استعدت استعدادًا جيدًا لاستقبال الطلاب، مشيرةً إلى أن نسبة وصول الكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية وصل 77 % ، والمرحلة الإعدادية 70 % ، والمرحلة الثانوية 69% ، والثانوى الزراعى 100 %.

وأضافت أن المديرية سوف تستلم باقى الكتب خلال الأيام القادمة على مستوى المراحل.