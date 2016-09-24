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مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في «مأرب» شرق اليمن

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مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في «مأرب» شرق اليمن مقتل 5 عناصر من تنظيم القاعدة في قصف لطائرة بدون طيار في «مأرب» شرق اليمن

أرشيفية

قصفت طائرة أمريكية بدون طيار الليلة الماضية سيارة تقل عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة مأرب شرق اليمن.

وأوضحت مصادر محلية لموقع «براقش نت» أن الغارة دمرت السيارة بالكامل وأدت إلى مقتل القيادي في التنظيم أبو خالد الصنعاني و4 من مرافقيه.

وتستهدف طائرات أمريكية بدون طيار عناصر يشتبه بانتمائهم للقاعدة في عدد من المحافظات اليمنية كان آخرها أمس الأول في محافظة شبوة حيث قصفت سيارة تقل 2 من عناصر التنظيم وقتلا في القصف.

كما قصفت طائرة في نفس اليوم سيارة في بلدة الصومعة بمحافظة البيضاء وسط اليمن وقتل 2 من عناصر التنظيم أحدهما قيادي يدعى البعداني.

أ ش أ

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