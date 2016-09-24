ضبط 4 متهمين و35 سلاح ناري في المنيا

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، من ضبط 35 قطعة سلاح، و2 كيلو بانجو خلال حملة مكبرة بالمراكز.

وتلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس البحث الجنائي بالمديرية، بشن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري، شملت 4 بندقيه آلية، 13 فرد محلي، 8 بندقية خرطوش، و100جرام هيروين، 2 كيلو بانجو.

كما تم ضبط 4 متهمين صادر ضدهم أحكام قضائية مختلفة، وتم تنفيذ 436 حكم متنوع، وضبط 1548 مخالفه مرورية، و38 قضيه تموينية متنوعة، وتشكيل عصابي متخصص سرقات، وقضية آداب عامة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.