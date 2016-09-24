السيطرة على حريق التهم 5 أفدنه قصب بسوهاج

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء السعيد نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات الذرة الشامية، وامتدت لمحصول القصب على مساحة خمسة أفدنة بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام.

> كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بنشوب حريق بناحية البلابييش بحرى دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد علاء عبدالرحمن رئيس فرع بحث الشرق، نشوب الحريق بمخلفات محصول الذره الشامية، وامتدت النيران لمحصول قصب مجاور ملك منازع معبد عرابى إبراهيم، 64 سنة – مزارع ، والزعمان جابر عرابى إبراهيم، 37 سنة – مزارع ويقيمان بناحية البلابيش المستجده – دائرة المركز.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وإنحصرت التلفيات فى إحتراق حوالى 5 أفدنة من محصول القصب، وبسؤال المذكورين اتهما عبد الملاك الديب ميخائيل بخيل، 60 سنة – عامل جرجس سعيد محارب مجلع 76 سنة عامل ،عادل غبريال شكر الله إبراهيم، 50 سنة -عامل، ويقيمون بناحية الكشح دائرة المركز بالإهمال أثناء قيامهم بإحراق مخلفات محصول الذره بأرضهم الزراعية مما نتج عنه تطاير الشرر لمحصول القصب المجاور.

بمواجهة المشكو فـى حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وعللوا ذلك لشدة الرياح ، وأخطـــرت الأدلــة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

تم التنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بسوهاج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4283 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.