المنتج ماجد تادرس يتعاقد مع إدوارد علي برنامج كوميدي

أكد المنتج ماجد تادرس، أنه تعاقد مؤخرًا مع النجم الكوميدي ادوارد علي تقديم برنامج جديد.

وقال تادرس في تصريح صحفي، إن البرنامج تتبلور فكرته في الاطار الكوميدي الترفيهي ويحتوي علي فكرة مميزة وجديدة لم تحدث في برامج قدمت سابقًا علي الشاشات بالوطن العربي.

وأشار الي أن البرنامج سيكون اسبوعيًا وليس برنامج يومي، تنتجه شركة اماراتية مصرية “ميديا جيت” التي يعمل لها مديرًا تنفيذيًا.

وأوضح تادرس، أنه لم يستقر علي أي قناة لعرض البرنامج فيها حتي الآن، ولكن هناك بعض العروض من القنوات الكبري لعرض البرنامج خلالها الفترة القادمة.

وأضاف، أنه يواصل تعاقداته مع عدد من النجوم خلال الفترة المقبلة لتقديم برامج آخري متنوعة.