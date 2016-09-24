ضبط شاب بحوزته 1000 قرص مخدر بالوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد، أمس الجمعة، بقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية من ضبط خريج كلية الحقوق بمدينة موط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم شرطة الداخلة، يفيد ضبط شخص 27 سنة مقيم مدينة موط بمركز الداخلة، حاصل علي ليسانس حقوق وبحوزته 1000 قرص مخدر، و2800 جنيه من متحصلات بيع المواد المخدرة وهاتف محمول.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 1193 إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2016 ،وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.