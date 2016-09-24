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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المنيا

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المنيا ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المنيا

أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم السبت، القبض علي 3 عاطلين، كونوا تشكيلًا لسرقة الهواتف المحمولة من المارة بالشوارع مستخدمين دراجة بخارية.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم المنيا، أكدتها التحريات بقيام كل من، محمد ك. ع. 19 عام، عاطل، أحمد س. ع. 19 عام، عاطل، إسلام ن. م. 18 عام عاطل، وجميعهم مقيمين بقرية تلة بدائرة مركز المنيا، بإرتكاب العديد من وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المارة حال سيرهم بالطريق العام مستخدمين دراجة بخارية، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، حال استقلالهم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة هوجن، أثناء تواجدهم بأحد شوارع مدينة المنيا، وبتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكاب 5 وقائع سرقات، وتم ضبط جميع المسرقات بإرشادهم، وباستدعاء المجني عليهم وعرض الهواتف المحمولة عليهم تعرفوا عليها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، لحين العرض على النيابه العامة للتحقيق.

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