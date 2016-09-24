اليوم.. انطلاق مهرجان «التمور» بالوادي الجديد

ينطلق مهرجان التمور الثالث بالوادي الجديد، اليوم السبت، ولمدة يومين متتالين في مدينة الخارجة، على أن تقام باقي الفعاليات في مراكز المحافظة الخمسة.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، إن المهرجان يقام بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، إذ كان من المنتظر أن يقام المهرجان بشكل دولي على أرض المحافظة، إلا أن محافظة مطروح سبقتنا ونسقت مع الوزارة لإقامة المهرجان الدولي للتمور يوم 27 أكتوبر المقبل بواحة سيوة، وتشارك فيه المحافظة بشكل قوي وفعال، مع تأكيد أن المحافظة ستسعى العام المقبل لإقامة المهرجان الدولي للتمور على أرض الوادي الجديد.

وأضاف المحافظ أن المهرجان يهدف للترويج للمحافظة سياحيًا، وكذلك التوسع في تسويق محصول بلح المحافظة ومنتجاته على أن المهرجان سيشمل احتفالًا وعرضًا لمقومات المحافظة بقاعة الديوان، بحضور عدد من الضيوف الذين سيتم دعوتهم،

> فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية لموقعين لمزارع النخيل بواحة الخارجة، وعرض لموكب بالأعلام والسيارات أمام فندق الخارجة السياحي بمشاركة فرقة الفنون الشعبية، بالإضافة إلى افتتاح معرض لمنتجات المحافظة وإقامة حفل ساهر بمعبد “هيبس” على هامش الاحتفال.

وأشار إلى أن المهرجان يعتبر فرصة تسويقية كبيرة لجذب الأنظار نحو محافظة الوادي الجديد وما تمتلكه من مقومات خاصة في إنتاج التمور حيث توجد بالمحافظة أكثر من 2 مليون نخلة.