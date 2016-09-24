صور.. انتظام الدراسة داخل 888 مدرسة بمدن وقرى الأقصر

انطلقت، اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2016/2017،في محافظة الأقصر، والتي تطبق نظام الفترتين حيث توجه الآلاف من تلاميذ وطلاب المحافظة إلى مدارسهم.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إن التربية والتعليم رفعت درجة الاستعداد القصوى في أول يوم دراسي لاستقبال الطلاب والطالبات.

وأضاف أن الكتب المدرسية وصلت إلى مختلف مدارس المحافظة، والبالغ عددها 888 مدرسة على مستوي الإدارات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى انتهاء أعمال الصيانة البسيطة في المدارس، وجار الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة مع توفير أماكن بديلة للطلاب.