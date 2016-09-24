4 سفن صينية تخترق المياه الإقليمية اليابانية

دخلت 4 سفن دورية صينية المياه الإقليمية اليابانية قبالة سواحل جزر «سينكاكو» في بحر الصين الشرقي، صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه».

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد أبحرت السفن في المياه قبالة جزيرة “يوتسوري” في جزر “سينكاكو” بعد الساعة العاشرة صباحًا (بالتوقيت المحلي) بوقت قصير.

وغادرت السفن المياه بعد ذلك بتسعين دقيقة.

وتراقب سفن الدورية اليابانية عن كثب السفن الصينية، وتحثها على عدم الدخول مرة أخرى.

وهذا اليوم الـ28 في هذا العام، الذي تدخل فيه سفن تابعة للحكومة الصينية المياه الإقليمية اليابانية.

وكانت آخر مرة دخلت فيها السفن الصينية المياه الإقليمية اليابانية في 11 سبتمبر.

وتسيطر اليابان على جزر سينكاكو، قائلة إنها جزء لا يتجزأ من البلاد. وتطالب الصين وتايوان أيضًا بأحقيتهما في السيطرة عليها، وتطلق كل منهما على الجزر اسماً خاصاً