«مصر للطيران» تطلق باقات متميزة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة

أطلقت شركة مصر للطيران، عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة لركابها، كجزء من استراتيجية الشركة لتفعيل ما يعرف بـ”وسائل السفر الإلكترونية الحديثة عبر المطارات” أو “Full Airport Automation”، حيث تقوم الشركة حاليًا بإطلاق خدمة جديدة وهي “Home Printing Bag Tag”، والتي تتيح للركاب إمكانية طبع بطاقات حقائبهم قبل الرحلة بوقت كاف، وهو ما سيوفر الكثير من الوقت والجهد عليهم اثناء انهاء إجراءات سفرهم في صالات السفر.

وصرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تحرص على تنفيذ عدد من الخدمات الإلكترونية المتطورة تحت شعار “سافر من بيتك” ، والتي ستجعل من السفر على مصر للطيران تجربة متميزة ومليئة بجميع عناصر الراحة والرفاهية .

وأكد “مسلم” أن الشركة أيضًا بصدد الإعلان عن إطلاقها لمجموعة من التطبيقات الحــــديثة التي من شــــأنها تقوية وسائل الاتصـــــال بينها وبين الركاب حول العـــــــالم، ومن بين هذه التطبيقـــــــات هي “Keep Me Informed” وهي تهدف إلى إخطار الراكب – بصفة مستمرة – بأي تغييرات قد تطرأ على رحلته أو حجزه ومعرفته بكل ما تطرحه الشركة من خدمات جديدة من خلال إرسالها لرسائل عبر البريد الاليكتروني أو رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة.

هذا بالاضافة إلى باقات عدة من الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة حاليًا لركابها ، والتي تتيح للراكب معرفة المزيد عنها سواء من خلال تحميل تطبيق مصر للطيران على هواتفهم الجواله أو زيارة موقعها الإلكتروني، والذي يمكنهم من خلاله حجز رحلاتهم إلى أي وجهه يريدونها في شبكة خطوط مصر للطيران، وتعديل مواعيد السفر وانهاء اجراءاتهم وطبع بطاقات صعود الطائرة واختيار المقاعد والوجبة المفضلة لديهم، مع امكانية الدخول على حسابهم الشخصي على صفحة برنامج EGYPTAIR Plus والحصول على أية معلومات عن البرنامج وعروضه المتميزة مثل الخدمات التي يقدمها على الأمتعة والأوزان المسموح بها كذلك تحديد ومعرفة أماكن تواجد استراحات مصر للطيران في المطارات العالمية والتعرف على أحدث عروض الشركة وبرامجها السياحية المتنوعة .

بالاضافة إلى اطلاع الركاب على أحدث التطورات بالشركة وأخبارها من خلال تلقي العميل للتنبيهات على هاتفه ، وبريديه الإلكتروني ، كما تتوافر جميع هذه الخدمات بسبع لغات مختلفة وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية والصينية والإيطالية، بالإضافة إلى الروابط المباشرة بصفحات مصر للطيران الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وغيرها .