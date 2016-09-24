بالصور.. بدء الدراسة في 273 مدرسة بكفرالشيخ

بدأ العام الدراسي، اليوم السبت، في 273 مدرسة نظام الفترتين، ومدارس التعليم الفني بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أما باقي المدارس فستفتح أبوابها للطلاب غدًا الأحد كأول يوم في العام الدراسي الجديد.

وتفقد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ عددا من المدارس للاطمئنان على سير العمل في أول أيام العام الدراسي بالمدارس، منها مدرسة تجريبات المعلمات، وسيدي جمال والقنطرة القديمة والحمراي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومجمع هدى شعراوي، وعدد من مدارس إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ورافقه خلال الزيارات على فاتيق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومصطفى مرعي مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

وقال صلاح عثمان كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الدراسة بدأت في 273 مدرسة، اليوم السبت، منها 166 مدرسة ابتدائية، و83 مدرسة إعدادية، و4 مدارس ثانوية، و20 مدرسة للتعليم الفني بإجمالي 273 مدرسة، أما باقي المدارس فستفتح أبوابها غدا الأحد.

وأضاف، خلال تصريح صحفي، أنه اطمأن على جاهزية المدارس من ناحية الأثاث وحضور الطلاب وتسليم الكتب واطلع على العجز والزيادة في كل مدرسة والصيانة التي أجريت كما اطلع على تحضير المعلمين والجداول ومتطلبات اليوم الأول للدراسة.