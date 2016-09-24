مصرع وإصابة 4 أطفال فى انهيار جدار منزل بسوهاج

لقت طفلة وشقيقها مصرعهما، وأصيب طفلين آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة انهيار جدار منزل بقرية الخنانسة التابعة لمركز المنشأة، بمحافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة المنشأة بسقوط جدار داخل أحد المنازل، ووجود متوفين ومصابين بقرية الخنانسة غرب، وتبين من الفحص سقوط حائط مشيد بالطوب الأبيض بحوش ملحق بمنزل ملك مشوادي شلبي صابر علي.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من، نوره مشوادي شلبي (8 أعوام)، وكريم مشوادي شلبي (6 أعوام) نجلي مالك المنزل، وإصابة كل من، أحمد علي عياد علي (7 أعوام)، وخلود علي عياد علي (13 عاما) بكسور وكدمات متفرقة بالجسم أثناء لهوهم بجواره، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج العام، وتم نقل الجثتين للمستشفي المركزي.

وبسؤال شلبي صابر جد المتوفيين، أيد ما جاء بالفحص، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4800 إداري المركز لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثتين.