أسماء مصطفى لـ«ONA»: برنامج «وردة وتوت» حلمي المؤجل.. وحذار من الكرتون الغربي

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج “وردة وتوت” على راديو هيتس، في تصريح خاص لـ«ONA»، إنها سعيدة بمشاركتها في تقديم برنامج درامي إذاعي، موضحةً أنها تجسد شخصيتها الحقيقية من خلال رصد مواقف حياتية التي تحدث يوميا بين الأمهات والأبناء في البيوت المصرية.

وأضافت مصطفى” لـ«ONA» أن مشاركتها في البرنامج تأتي من أجل خلق وتربية أجيال تتمتع بقيم إيجابية وهادفة والعمل على تقديم المعلومات والنصائح المفيدة، مشيرةً إلى أن فكرة البرنامج فكرتها منذ 3 سنوات إلى أن علمت أن الكاتبة أميرة فودة مهتمة بالكتابة للأطفال فالتقت بها لتقوم بكتابة حلقات البرنامج من خلال ورش العمل.

وعن الفئة العمرية الموجه لها البرنامج، أكدت أن البرنامج موجه لجمهور الأطفال بداية من سن الحضانة وحتى سن الـ11، مؤكدةً على أن هذا البرنامج يمثل لها حلم مؤجل واليوم خرج إلى النور على راديو هيتس، وأشادت بالدكتور أسامة علي مصمم العرائس، وناريمان عصام لمشاركتها في كتابة الحلقات وهي موهبة جديدة تم اكتشافها من جانب المحطة.

وأَضافت أن البعض يسعى إلى المنافسة على الإعلانات من خلال برامج التوك شو، وبالتالي برامج الأطفال لم تحظى باهتمام وبالتالي نترك أطفالنا فريسة للكارتون المستورد الذي لم يقدم معلومات بل يولد عنف وعادات سلبية.

واستطردت أنها تتمنى من كل الأمهات مراقبة المحتوى الذي يتم مشاهدته من جانب الأطفال، وعدم تركهم لمشاهدة الكرتون الغربي لما يشتمل على ثقافات وعادات لا تناسب ثقافة المجتمع المصري والعربي، مؤكدةً على أن كل مايصدره الكرتون الغربي أصبح بمثابة خطر على أولادنا.

يذكر أن برنامج “وردة وتوت” كتابة أميرة فودة، وتقديم الإعلاميتان هبة الجارحي وأسماء مصطفي، حيث تجسد الجارحي شخصية “الأم وردة” وهي نموذج للأم المصرية الذي يسألها ابنها 100 سؤال في الثانية الواحدة، بينما تجسد أسماء مصطفى شخصية ” سمسمة” الجارة التي تتدخل في الوقت المناسب عندما تفشل الأم “وردة” في اقناعه وتحاول توصيل المعلومه له في شكل حدوته مصرية ترصد عن موقف يحدث في الحياة اليومية بين الأطفال والأمهات، كما يشارك الطفل ياسين بتجسيد شخصية “توت” وهو الطفل الذي جسد شخصية حسونة صديق بكار.

و تدور فكرته حول برنامج اجتماعى أسري وبمثابة وجبة دسمة لتصرفات الأطفال اليومية الحياتية من خلال الثلاث شخصيات السابق الإشارة إليها.