المشدد 3 أعوام لـ«أوزباكستاني» قتل ابنة شقيقته تعذيبًا بـ«موس الحلاقة» في الظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب بزينهم في السيدة زينب، اليوم السبت، معاقبة متهم أوزباكستاني، بالسجن المشدد 3 أعوام؛ لاتهامه بقتل ابنة شقيقته تعذيبًا.

كما قضت المحكمة معاقبة شقيقته – الأم – بالحبس 6 أشهر للتستر عليه.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وبعضوية المستشارين محمد كامل حسيبو، وأيمن محمد طيطه، رئيسي المحكمة، وبأمانة سر السيد شحاتة، وحسن الصيفي.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من “شمس الدين .أ”، 42 عامًا، أوزبكستاني الجنسية، يفيد وفاة طفلته التي لا يتجاوز عمرها الثماني أعوام.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين إصابة الطفلة بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتبين وجود آثار تعدي وتعذيب ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتبين أن المتهم هو خالها ويدعي “بابا بوف إلهام”، أوزباكستاني، حيث تعدى عليها بسلاح أبيض “موس” مما أسفر عن وفاتها.

كما تبين تستر الأم “دلا”، على شقيقها والإدلاء بمعلومات خاطئة لتضليل العدالة.

وتم تحرير المحضر رقم 34017 لسنة 2015 جنايات الظاهر، وبالعرض على النيابة قررت ندب فريق من الطب الشرعي واستدعاء أهالي الطفلة لسماع أقوالهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.