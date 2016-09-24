السيطرة على حريق بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى طما المركزي بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، اليوم، على حريق نشب داخل قسم “الغسيل الكلوي” بمستشفى طما المركزي، بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما، بنشوب حريق بمستشفى طما المركزي، داخل قسم الغسيل الكلوي.

وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد علاء السعيد، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص نشوب الحريق بقسم الغسيل دون حدوث خسائر بشرية وانحصرت التلفيات في احتراق بعض الأجهزة والأسرة وأبواب ونوافذ القسم، ولم يؤثر الحريق على سير العمل بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي بقسم الغسيل الكلوي، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري في الواقعة وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.