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مصرع وإصابة ٢٨ شخصا إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بالسودان

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مصرع وإصابة ٢٨ شخصا إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بالسودان مصرع وإصابة ٢٨ شخصا إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بالسودان

>الخرطوم (أ ش أ)

لقى ٣ أشخاص مصرعهم، وأصيب ٢٥ آخرون بإصابات مختلفة، إثر انهيار جزئى لبئر للتنقيب عن الذهب، بمنطقة القعب بالولاية الشمالية بالسودان، ومازال نحو ١٥ شخصا آخرين تحت الأنقاض .

ونقلت صحيفة "الرأى العام" الصادرة فى الخرطوم اليوم السبت، عن مدير عام وزارة التخطيط العمرانى بالولاية، المهندس يوسف عبد الله، قوله "إن البئر انهار فجأة، أثناء تواجد عدد من المعدنين الأهليين داخله، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دنقلا".

وأضاف أن نحو ١٥ شخصا آخرين ما زالوا، تحت الأنقاض، وتجرى عمليات البحث عنهم داخل البئر المنهارة، بحذر شديد، خوفا من انهيارها بالكامل .


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