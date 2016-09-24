إحالة مدير التعليم الإبتدائى بغرب المحلة للتحقيق لاتهامه بالتقصير والإهمال

قرر محمد فاروق حماد مدير إدارة غرب مدينة المحلة التعليمية، إحالة مدير إدارة التعليم الابتدائى بإدارة غرب المحلة التعليمية، لتفريغه 4 فصول بمدرسة جلال الدسوقى الابتدائية المشتركة بقرية شبرا ملكان مركز المحلة، وإحالة مدير المدرسة للتحقيق بسبب الإهمال الجسيم بالمدرسة وعدم اكتمال الصيانة بدورات المياه.

كما قرر مدير إدارة غرب مدينة المحلة التعليمية، عودة الـ11مدرسا الذين تم سحبهم من المدرسة، على أن يتم زيادة الفصول لتخفيف الكثافة، فى الوقت الذى حاول فيه الأهالى قطع الطريق احتجاجا على تخفيض الفصول وتمكنت الشرطة من احتواء الموقف.

كانت المدرسة قد شهدت تظاهر أولياء أمور التلاميذ بعد تخفيض المدرسة عدد الفصول من 34 فصلا إلى 24 فصلا، مما أدى إلى زيادة الكثافة داخل الفصول إلى 68 تلميذا بالفصل رغم أن خطة المدرسة تم اعتمادها بالتعليم الابتدائى بالإدارة التعليمية 34 فصلا.

وفوجئ الأهالى بتخفيض عدد الفصول اليوم السبت، مما دفعهم للتظاهر داخل المدرسة وتم استدعاء الشرطة لاحتواء الموقف لتهدئة أولياء الأمور وإدخال التلاميذ للفصول دون جدوى وقام الأهالى بمنع أولادهم من دخول المدرسة واصطحابهم للمنازل مرة أخرى احتجاجا على تخفيض عدد الفصول وسحب 11 مدرسا من المدرسة.