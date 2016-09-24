مصرع وإصابة 28 شخص في انهيار بئر للتنقيب عن الذهب بالسودان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 25 آخرون بإصابات مختلفة، إثر انهيار جزئي لبئر للتنقيب عن الذهب، بمنطقة القعب بالولاية الشمالية بالسودان، ومازال نحو ١٥ شخصا آخرين تحت الأنقاض.

ونقلت صحيفة “الرأي العام” الصادرة في الخرطوم اليوم السبت، عن مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية، المهندس يوسف عبد الله، قوله “إن البئر انهار فجأة ، أثناء تواجد عدد من المعدنين الأهليين داخله، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دنقلا”.

وأضاف أن نحو 15 شخصًا آخرين ما زالوا، تحت الأنقاض، وتجري عمليات البحث عنهم داخل البئر المنهارة، بحذر شديد، خوفا من انهيارها بالكامل.

أ ش أ