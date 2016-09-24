«الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ 100 عمارة للإسكان الإجتماعي بأسوان الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء وجار تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بمدينة أسوان الجديدة، فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والرى والإسكان والكهرباء والطرق، بجانب المشروعات الخدمية المختلفة.

وقال الوزير، فى بيان رسمى، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 100 عمارة بالإسكان الاجتماعى بأسوان الجديدة، وجارى تشطيب 101 عمارة أخرى، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء بالمدينة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الكهرباء لمنطقة الإسكان الاجتماعى، كما يجرى الآن تنفيذ محطة كهرباء، وتنفيذ شبكات الكهرباء لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى).

وأوضح الوزير، أنه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، تم الانتهاء من تنفيذ محطة لمياه الشرب بطاقة ٢٥ ألف م٣ / يوم، وتعمل بصورة جيدة، كما تم تشغيل منظومة الصرف الصحى (محطات صرف – محطات رفع – شبكات)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه، والرى، والصرف الصحى بالمرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى (94 عمارة)، بينما يجرى الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه، والصرف الصحى لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى).

ومن جانبه قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتنمية وتطوير المدن، إنه يجرى الآن الانتهاء من تنفيذ شبكة طرق لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى)، ويجرى تنفيذ أعمال تطوير المدخل الغربى، المؤدى إلى الطريق الصحراوى القاهرة / أسوان، شاملاً أعمال الزراعة، وبوابتين بقيمة إجمالية 60 مليون جنيه، وجارى أيضاً تطوير ميدان الجامعة بقيمة 300 ألف جنيه، بجانب تنفيذ لوحات مرورية وإرشادية، وتخطيط الشوارع، وعمل مطبات صناعية للطرق داخل المدينة بقيمة إجمالية 4 ملايين جنيه، كما تم الفتح الفنى لأعمال طبقة الأساس والأسفلت وبردورات لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى)، ويجرى طرح استكمال أعمال البردورات والأرصفة للطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأكد المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة، أنه فى مجال الاتصالات، تم الانتهاء من تنفيذ شبكة تليفونات ابنى بيتك، وجار التسليم، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكة تليفونات منطقة 34 فداناً (المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى 94 عمارة)، كما يجرى الانتهاء من تنفيذ شبكة التليفونات الرئيسية لـ147 قطعة بالإسكان السياحى، ويجرى تنفيذ شبكة تليفونات لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى).

فيما أوضح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه تم تشغيل شبكات الرى للميادين، والجزر الوسطى للمدينة، وربطها بالمياه العكرة من النيل مباشرة، وتم تنفيذ 5 عمليات زراعية بقيمة إجمالية 4.42 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة الرى لمنطقة 34 فداناً (المرحلة الأولى للإسكان الاجتماعى)، ويجرى تنفيذ شبكة الرى لمنطقة الـ١٥٠ فداناً (١٠٧عمارات بالمرحلة الثانية للإسكان الاجتماعى)، بجانب طرح أعمال الزراعة للمرحلة الثانية من عمارات الإسكان الاجتماعى.

> وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية، أشار المهندس مصطفى سعيد إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مبنى مركز الشرطة ووحدة الإطفاء، وجار تجهيز المبنى بالأثاث وتسليمه لمديرية الأمن، كما تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإسعاف، وتم تسليمه لوزارة الصحة، حيث تم تشغيله كوحدة إسعاف ومركز تدريب إقليمى للصعيد، كما تم تسليم مركزى صحة حضريين لكلية الطب بجامعة أسوان تمهيداً لتشغيلهما، وتم الانتهاء من إنشاء 3 مراكز تجارية وإدارية، و3 حضانات ويجرى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لتشغيلها، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسى ومدرسة ثانوى، وتم الانتهاء من تنفيذ ملعبين خماسيين، ويجرى تسليمهما لمديرية الشباب والرياضة، كما يجرى تنفيذ مركز شباب، إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ بوابة المدخل الشرقى للمدينة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه جارى تنفيذ حضانتين، وحديقة عامة بالحى الأول لمنطقة الإسكان المتوس، ومستشفى 158 سريراً، ووحدة إطفاء بالحى الثانى، ومجمع معاهد أزهرية (بنين – بنات)، ومبنى إدارى للجهاز، كما تم الفتح الفنى لتنفيذ مبنى مرور كمبنى مستدام على مساحة 5 أفدنة، ويجرى طرح 8 مراكز تجارية مصغرة نموذج 3 محال، وطرح موقف سيرفيس إقليمى للمدينة.

وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تصميم المخطط الاستراتيجى للشريط النهرى بطول 6 كم، واجهة نيلية بمساحة 1050 فداناً، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تخطيط الحديقة الإقليمية بمساحة 43 فداناً، كما تم إضافة 18 ألف فدان كمنطقة امتداد للمدينة، وجار اعتماد المخطط الاستراتيجى لها.