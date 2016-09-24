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وكيل النواب: مشاركة السيسي بالأمم المتحدة حققت جميع أهدافها السياسية

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وكيل النواب: مشاركة السيسي بالأمم المتحدة حققت جميع أهدافها السياسية وكيل النواب: مشاركة السيسي بالأمم المتحدة حققت جميع أهدافها السياسية

الرئيس عبدالفتاح – أرشيفية

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها السياسية.

وقال الشريف، اليوم السبت، إن السيسي وضع الدول الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة والعالم كله أمام مسئولياته تجاه جميع القضايا المثارة على مختلف الأصعدة السياسية إقليميا وعربيا ودوليا، وخاصة المتعلقة بالأوضاع في سوريا وليبيا والعراق واليمن، وما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.

وأضاف ان الرئيس السيسي نجح كعادته دائما فى كسب تأييد دول العالم لجميع القضايا التي طرحها من منبر الأمم المتحدة الذي يمثل صوت جميع شعوب العالم .

وأشار إلى أن الرئيس كان حاسما وواضحا عند حديثه عن القضية الفلسطينية التي تعطى لها بقيادته أولوية قصوى باعتبارها تدخل فى صميم الأمن القومى المصرى والعربى والعالمى.

أ ش أ

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