وصول 10 ألاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

مراسل«ONA»:

أكد ملاك يوسف، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم السبت، لاستقبال السفينة جازبرايد، وعلى متنها 5 ألاف طن بوتاجاز و السفينة جازايجين، وعلى متنها 5 ألاف طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى .

وأضاف ملاك في تصريح صحفي، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 1064 راكب و 55 سيارة و 14 شاحنة كما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 86 شاحنة و 88 راكب و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس، استقبال العبارة مسرة و على متنها 1088 راكب و العبارة الرياض و على متنها 551 راكب و 22 سيارة و 1 شاحنة .

وأوضح، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 230 راكب و 42 شاحنة و 3 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا و على متنها 500 راكب منهم 280 حاج و 9 باص حج و 32 شاحنة و 3 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت العبارة برنسيسة و على متنها 415 راكب و 37 سيارة و العبارة سينا و على متنها 315 راكب و 37 شاحنة .