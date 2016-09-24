«العرابي» يشارك في ندوة بعنوان «استراتيجية أمنية متعددة الأقطاب» بالمغرب

غادر القاهرة صباح اليوم السبت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، متوجهًا لدولة المغرب العربي للمشاركة في الندوة الدورية الثالثة التي ينظمها «مركز عيسى الثقافي» بعنوان نحو استراتيجية أمنية متعددة الأقطاب خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجاري بدعوة من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بدولة المغرب.

وقال السفير محمد العرابي قبيل مغادرته البلاد أن هذا التحالف يشهد حضور العديد من المفكرين العرب والسادة الوزراء السابقين من مختلف الدول العربية، وهو الاجتماع الثالث له حيث استضافت إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الاجتماع الأول وشهدت دولة البحرين الاجتماع الثاني.

وأشاد العرابي بدور مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في إطلاق هذه المبادرة التي عززت مخرجاتها الحضور الدولي للمراكز الأعضاء في صياغة السياسات العالمية، وساهمت بشكل فاعل في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية المصيرية للدول والحكومات المحلية في اتجاه الحفاظ علي وحدة الكيان العربي ورصانته ضد الحملات المتأججة التي تستهدف الإخلال بأمن واستقرار وطننا العربي.

وأوضح العرابي أن هذه الدورة تشهد تشكيل الأمانة العامة لتلك التحالف من خلال انتخاب رئيس لها، وأمين عام، وتحديد مقر لها في إحدى الدول الأعضاء .

يذكر أن هذا الملتقي جاء ثمار الجهود المتضافرة للمراكز العلمية المتحالفة تحت مظلة “تحالف عاصفة الفكر” والندوة الدورية المنبثقة منها في تأصيل مبدأ الشراكة الحقيقية لكبرى مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي.