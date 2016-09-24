أول نقيبة لسائقي الـ«توك توك»: معظم السائقين يسعون على رزقهم فقط

قالت نجلاء سامي أول نقيبة لسائقي التوك توك ، إنها رئيس لجمعية خيرية و أن فكرة تكوين نقابة لسائقي التوك توك جاءتها بعد شرائها توك توك لإحدى حالات الجمعية لمساعدته على المعيشة.

و أضافت “سامي” خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج ” واحد من الناس ” على شاشة قناة الحياة، أنها اضطرت بعد ذلك للنزول إلى موقف التوك توك لحل مشاكل هذا الشخص واحتكت بسائقى التوك توك على أرض الواقع ، و يوجد منهم كثيرين يسعون على رزقهم فقط و شخصيات “جدعة” رغم مضايقات البلطجية و الشرطة ، و قررت بعد ذلك انشاء نقابة التوك توك ، يلجئ إليها الكثير منهم لحل مشاكلهم .