الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 27300 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الجمعة، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم السبت يبلغ 27300 ميجاوات مقابل 25900 ميجاوات أمس الجمعة.

كما أكدت الوزارة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير لمبات الليد الموفرة بهدف الترشيد وتقليل قيمة الفاتورة، حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 لمبة ليد بالتقسيط على 36 شهرا على الفاتورة.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم السبت باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى التاسعة و 30 دقيقة صباحا.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي أو الأصفر فيشيران إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.

وفي إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء للمشتركين، فقد تم تعهيد خدمة العملاء بالكهرباء إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال “كول سنتر”، بهدف تقديم الخدمة طبقا للمعايير العالمية وذلك على الرقم 121 «من خط أرضي أو محمول».

وقد تم تفعيل الخدمة بشركة جنوب، وسيتم تفعيل الخدمة بشركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية اعتبارا من 25 من شهر سبتمبر الجاري، وباقي الشركات تباعا، وذلك للإبلاغ عن أية أعطال أو أية استفسارات تجارية.

ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بهواتف أندرويد .. وقد وفرت كل شركة خط “واتساب” لتلقي شكاوى الفواتير.

أ ش أ