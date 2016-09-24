أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

دراسة تحذر من ترسب بقايا دخان السجائر في المنزل لأكثر من 6 أشهر

Google+ Print
دراسة تحذر من ترسب بقايا دخان السجائر في المنزل لأكثر من 6 أشهر دراسة تحذر من ترسب بقايا دخان السجائر في المنزل لأكثر من 6 أشهر

صورة تعبيرية

حذرت دراسة أمريكية حديثة، من بقاء المواد الضارة المتواجدة في دخان السجائر داخل المنزل لمدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر مما يتسبب في أضرار كبيرة لاسيما على الأطفال.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة سان دييجو إنه حتى إذا ما أقلع الشخص عن التدخين، تظل مواد مسببة للسرطان يحتوي عليها التبغ مترسبة على الحوائط والسجاجيد والوسادات وغيرها داخل منزله لمدة طويلة بعد ذلك.

وأوضح الباحثون، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الأشخاص المتواجدين داخل المنزل سواء كانوا من المدخنين أو المدخنين السابقين أو غير المدخنين سيتعرضون لمستويات كبيرة من المواد الكيميائية الضارة.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج يجب أن تدق ناقوس الخطر في أذهان المدخنين حول مدى الضرر الذي تسببه عادتهم السيئة على أفراد أسرتهم.

وشملت الدراسة 90 مدخنًا كانوا على وشك الإقلاع عن التدخين في بدايتها، وقام الباحثون بزيارة منازلهم بعد ذلك بشكل دوري على مدار 6 أشهر وأخذ عينات من مختلف الأماكن بالمنزل، فوجد الباحثون ترسبات استمرت لفترة طويلة من المواد الضارة الموجودة في دخان التبغ تشكل خطرًا على الموجودين بالمنزل وخاصة الأطفال.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا