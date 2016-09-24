تقرير حقوقي: 80 ألف لاجئ فلسطيني فروا من سوريا إلى أوروبا

كشف تقرير حقوقي، أن 80 ألف لاجئ فلسطيني أجبرهم القصف العنيف والحصار الخانق لمخيماتهم على الهجرة من سوريا إلى أوروبا.

ولفت التقرير، الذى أعدته مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ومركز العودة الفلسطيني حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم السبت، النظر إلى سقوط 3247 ضحية وأكثر من 1100 معتقل ونحو 220 ألف مهاجر منهم 80 ألفًا وصلوا إلى أوروبا.

واستعرض التقرير الحالة المأساوية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون فى سوريا، مركزًا على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سوريا.

وبحسب التقرير فإن مجموعة العمل من أجل فلسطينيى سوريا وثقت سقوط 3247 ضحية فلسطينية داخل سوريا نتيجة الأعمال الحربية وخارج سوريا نتيجة محاولات الوصول إلى أوروبا أو تعرضهم لحوادث قاتلة فى مناطق لجوئهم الجديد منذ بدء الأحداث الدامية فى سوريا.

وأكد التقرير أنه لا يزال سكان بعض المخيمات الفلسطينية فى سوريا مهجرين بالكامل كسكان مخيم سبينة وحندرات ومخيمات أخرى هجرها نصف سكانها أو معظمهم مثل مخيم اليرموك الذى بقى من سكانه أقل من ثلاثة آلاف من أصل 220 ألفًا قبل الأحداث عام 2011 ومخيم خان الشيح الذى هجره أكثر من نصف سكانه ولم يبقَ فيه أكثر من 12 ألفًا من أصل 22 ألفًا قبل عدة سنوات قبل الصراع.

أ ش أ