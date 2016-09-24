أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الأمم المتحدة: إسرائيل تهدم 15 مبنى فلسطيني فى القدس والمنطقة “ج”

Google+ Print
الأمم المتحدة: إسرائيل تهدم 15 مبنى فلسطيني فى القدس والمنطقة “ج” الأمم المتحدة: إسرائيل تهدم 15 مبنى فلسطيني فى القدس والمنطقة “ج”

قوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، “أوتشا” ، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 15 مبنى فلسطينيًا فى القدس الشرقية والمنطقة “ج” بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 23 شخصًا، من بينهم 12 طفلًا، وتضرر 47 آخرين .

وكان من بين المبانى منزلان فى القدس الشرقية هدمهما أصحابهما بعد تسلمهم أوامر هدم لتجنب دفع تكاليف عملية الهدم إذا ما نفذتها السلطات الإسرائيلية، فضلًا عن 5 آخرين تبرعت بها جهات مانحة استجابة لعمليات هدم سابقة فى قرية العقبة شمال غور الأردن.

وأوضح التقرير عن الفترة من 6 إلى 19 سبتمبر أن الشرطة الإسرائيلية أخلت فى 15 سبتمبر بالقوة عائلة فلسطينية مكونة من ثمانية أفراد من منزلها الذى استأجرته منذ الثلاثينيات فى البلدة القديمة فى القدس وسلمته لمنظمة استيطانية إسرائيلية بزعم أنها اشترت المنزل، مشيرًا إلى تسليم السلطات الإسرائيلية جثث فلسطينيين مشتبه بهم بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين لعائلاتهم وكانت إحدى الجثث محتجزة منذ ما يزيد على 8 أشهر.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية مازالت تحتجز جثث 10 فلسطينيين آخرين مشتبه بهم بتنفيذ هجمات، بعضها محتجز منذ ما يزيد على سبعة أشهر، موضحًا أن القوات الإسرائيلية نفذت 137 عملية تفتيش واعتقلت 183 فلسطينيًا فى الضفة الغربية وسجل أكبر عدد من الاعتقالات فى محافظة القدس “56″، فى حين اعتقل ثلاثة فلسطينيين آخرين بالقرب من 3 حواجز بذريعة العثور بحوزتهم على سكاكين.

وأفاد بأنه تم الإبلاغ أنه ما لا يقل عن 45 شجرة زيتون فلسطينية أشعلت فيها النيران بما يبدو على يد مستوطنين إسرائيليين فى قرية بورين بنابلس وجنزافوت بقلقيلية، وقام مستوطنون إسرائيليون بتجريف قطعة أرض غير مزروعة تعود لفلسطينيين فى قرية بورين .

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت، فى 29 حادثًا على الأقل خلال الفترة التى شملها التقرير، النار باتجاه فلسطينيين فى المناطق المقيد الوصول إليها فى البر والبحر، وأجبرتهم على المغادرة دون وقوع إصابات، فى حين توغلت القوات الإسرائيلية فى حادثين آخرين داخل غزة ونفذت عمليات تجريف وحفر للأراضي بالقرب من السياج الحدودي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا