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بالفيديو - سبورتنج لشبونة يتصدر الدوري مؤقتا بثنائية في إشتوريل

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بالفيديو - سبورتنج لشبونة يتصدر الدوري مؤقتا بثنائية في إشتوريل بالفيديو - سبورتنج لشبونة يتصدر الدوري مؤقتا بثنائية في إشتوريل

(إفي): تصدر فريق سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه إشتوريل 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوزيه ألفالادي بالجولة السادسة من المسابقة.

استهل الهولندي باس دوست، مهاجم سبورتنج، الأهداف لأصحاب الأرض (ق13)، في حين ضاعف النتيجة للأسود قلب دفاعهم الأوروجواني سباستيان كواتيس (ق59).

وعاد دوست لزيارة الشباك من جديد بعدها بثلاث دقائق فقط (ق62)، قبل أن يقلص الضيوف النتيجة عبر المهاجم البديل برونو جوميش (ق85).

وأحرز البديل أندريه هدفا ثانيا لإشتوريل (ق90)، قبل أن يكمل برونو جوميش رباعية أصحاب الأرض (ق90+4).

وتستكمل مباريات الجولة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

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