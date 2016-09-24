أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا

Google+ Print
ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا

>قنا - وائل محمد

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بدائرة قسم قنا، وتولت النيابة التحقيقات.

 

كان اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، تلقى إخطارا من المقدم وليد أبو المجد رئيس المباحث، يفيد ضبط المدعو "محمد.م" 18 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم قنا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و"ضاحى.م" 50 سنة عاطل ومقيم دبدائرة قسم قنا وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو، و8 قطع حشيش.

 

واعترف المتهمون بقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع، وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365