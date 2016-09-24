ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما 2 كيلو بانجو وسلاح نارى بقنا

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة خلال حملة أمنية بدائرة قسم قنا، وتولت النيابة التحقيقات.

كان اللواء أيمن فتحى مدير المباحث، تلقى إخطارا من المقدم وليد أبو المجد رئيس المباحث، يفيد ضبط المدعو "محمد.م" 18 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم قنا وبحوزته فرد روسى محلى الصنع، و"ضاحى.م" 50 سنة عاطل ومقيم دبدائرة قسم قنا وبحوزته لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 2 كيلو، و8 قطع حشيش.

واعترف المتهمون بقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة والسلاح بقصد الدفاع، وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا.