تجديد حبس مزارع 15 يوما بسوهاج لاتهامه بقتل شقيقته لشكه فى سلوكها

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار محمود أبو اليزيد، وسكرتارية مدحت عبد العال، تجديد حبس المتهم "مؤمن .م" مزارع 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل شقيقته "يسرية"، بعد أن أطلق عليها النار بسبب سوء سمعتها بدائرة المركز.

ترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليها فى مسكنها إثر إصابتها بطلقات نارية، وكشفت تحريات المباحث أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب سوء سمعتها، حيث قرر التخلص منها بعد معرفته بإقامتها علاقات عاطفية مع الرجال.

وفى يوم الحادث وقعت مشاجرة بينهما بعد أن واجهها المتهم بحقيقة الأمر، وقام بإطلاق النار عليها فلقيت مصرعها فى الحال، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما.