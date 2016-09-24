حبس رجل أعمال نصب على المواطنين واستولى على 5ملايين جنيه للاتجار بالماشية

أمرت نيابة الهرم، برئاسة المستشار أحمد عبد الباقى، رئيس النيابة، بحبس "محمود.م.غ" رجل أعمال وصاحب مجموعة من المزارع الحيوانية والداجنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، وتقاضى مبالغ مالية طائلة منهم مقابل تشغيلها بهامش ربح شهرى يصل لـ5%، وذلك فى القضية رقم 500097 سنة 2016.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نصب على 50 مواطنا فى 5 ملايين جنيه، بعدما أغراهم بهامش ربح خيالى تجاوز 5% لتشغيل أموالهم معه فى تجارة المزارع الحيوانية والداجنة، وأنه التزم معهم فى السداد لمدة 3 أشهر وبعدها ظل يماطل وتهرب منهم ثم اختفى وأغلق هاتفه.

وأكدت التحقيقات أن المتهم سبق اتهامه فى العديد من قضايا النصب والشيكات وإيصالات الأمانة، وصدر ضده عدد من الأحكام القضائية، بالإضافة إلى قضايا أخرى ما زالت متداولة بساحات القضاء.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الضحايا، من بينهم حمادة عويان تاجر، والذى أكد أنه أودع مبلغ 840 ألف جنيه لدى المتهم من أجل تشغيلها، أملا فى تحقيق هامش ربح كبير من وراء تلك الأموال، وبالفعل تقاضى ما يقرب من 15% من المبالغ المودعة على مدار 3 أشهر، واختفى بعدها المتهم، ولم يلتزم فى تسديد استحقاقاتهم المالية أو رد أصل المبلغ الذى تم إيداعه.

كما استمعت النيابة لأقوال مجدى محمود 27 سنة، والذى أكد أنه أودع 100 ألف جنيه لدى المتهم وتقاضى الربح لمدة 4 أشهر ثم اختفى المتهم ولم يلتزم فى تسديد الالتزامات المالية المقررة عليه، وعلم فيما بعد أنه هرب بعدما نصب على عدد كبير من المواطنين.