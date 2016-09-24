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قبل مناظرة كلينتون وترامب.. أوباما يوجه نصيحة لهيلاري: «كوني على طبيعتك»

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قبل مناظرة كلينتون وترامب.. أوباما يوجه نصيحة لهيلاري: «كوني على طبيعتك» قبل مناظرة كلينتون وترامب.. أوباما يوجه نصيحة لهيلاري: «كوني على طبيعتك»

أوباما يبدي دعما غير محدود لهيلاري كلينتون (أرشيفية)

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما نصيحة للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون قبل مناظرتها الاثنين مع خصمها الجمهوري دونالد قائلا لها “كوني على طبيعتك”.
> ويتوقع أن تستقطب المناظرة عددا قياسيا من المشاهدين قبل ستة أسابيع من الاستحقاق الرئاسي في 8 نوفمبر، مع التدقيق في جميع تفاصيلها، وفقًا لما أوردته “سكاي نيوز عربية”.

وصرح أوباما لقناة أن بي سي نيوز “ازدادت معرفتي بهيلاري، رأيت عملها، رأيتها في الأوقات الصعبة واللحظات السهلة إنها تفعل هذا انطلاقا من دوافع سليمة”.

وتابع أن بلاده لم تشهد إطلاقا امراة تتولى الرئاسة وعلى وزيرة خارجيته السابقة “إسقاط عدد من الحواجز”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اوباما “هناك مستوى من الحذر وتصوير كاريكاتوري لها لا ينطبق على (هيلاري) التي أعرفها، وهي شخص يهتم بعمق بالأطفال”.

واعتبر أن المرشحة الديمقراطية “مدفوعة برغبة عميقة في تحسين الأمور”.

وردا على سؤال حول النصيحة التي يقدمها لكلينتون التي تواجه صعوبات في استقطاب الحماسة رغم عمق تجربتها قال أوباما “كوني على طبيعتك واشرحي ما يشكل دافعا بالنسبة إليك”.

 

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