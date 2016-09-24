طلاب الثانوية العامة يتظاهرون أمام ديوان قنا احتجاجا على إلغاء "الدروس"

واصل المئات من طلاب وطالبات الثانوية العامة وقفاتهم الاحتجاجية أمام ديوان عام محافظة قنا، للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية واستثناء طلاب الثانوية العامة من مجموعات التقوية.

وأكد الطلاب المحتجون أن الكثافة العالية للفصول تقلل من قدرة الطالب على الاستيعاب وأنهم لا يمكنهم تحصيل ما يريدون دون الدروس الخصوصية وخاصة انها سنه مصيرية تحدد مستقبل وحياة الطالب القادمة.

وأضاف الطلاب أن المدرسين المتميزين فى المدارس قاموا بأخذ إجازة بدون مرتب للتفرغ للدروس الخصوصية.

وردد الطلاب المحتجون العديد من الهتافات "مش هنسكت مش هنخاف.. يا وزير التسريبات"،" يا اللى بتسأل احنا مين..احنا الطلبة المظلومين"، "يمين شمال..هنغير القرارات".

فيما أقامت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط ديوان عام المحافظة وكثفت من تواجدها فى محاولة لتسيير حركة المرور.

وكان الطلاب قد نظموا عددا من الوقفات أمام مديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة بقنا خلال الأيام القليلة الماضية.