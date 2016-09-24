أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مطار شرم الشيخ يستقبل 2130 سائحا على متن 22 رحلة داخلية ودولية

Google+ Print
مطار شرم الشيخ يستقبل 2130 سائحا على متن 22 رحلة داخلية ودولية مطار شرم الشيخ يستقبل 2130 سائحا على متن 22 رحلة داخلية ودولية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت، 22 رحلة دولية ومصرية على متنها 2130 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وغادر مطار شرم الشيخ 2506 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

وأكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 24% والنسبة العامة 22% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1355 سائحا من مختلف الجنسيات و13 رحلة داخلية على متنها 775 سائحا مصريا بإجمالى 2506 سائح.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 13رحلة محلية على متنها 1065 مصريا و10 رحلات دولية على متنها 1441 سائحا من مختلف الجنسيات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365