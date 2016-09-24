مطار شرم الشيخ يستقبل 2130 سائحا على متن 22 رحلة داخلية ودولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم السبت، 22 رحلة دولية ومصرية على متنها 2130 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية وغادر مطار شرم الشيخ 2506 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد مصدر بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 24% والنسبة العامة 22% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 9 رحلات دولية طيران على متنها 1355 سائحا من مختلف الجنسيات و13 رحلة داخلية على متنها 775 سائحا مصريا بإجمالى 2506 سائح.

وغادر مطار شرم الشيخ 13رحلة محلية على متنها 1065 مصريا و10 رحلات دولية على متنها 1441 سائحا من مختلف الجنسيات.