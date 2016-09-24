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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن

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طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن طائرات التحالف تقصف مواقع للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن

 

أرشيفية

قصفت طائرات التحالف العربي مواقع لمليشيات الحوثيين، والرئيس السابق علي صالح في محافظة البيضاء وسط اليمن .

وذكر المركز الإعلامي للمقاومة في محافظة البيضاء على صفحته بموقع “فيسبوك” أن الطائرات استهدفت مساء أمس معسكر القصير التابع للواء 139 مشاة في مديرية القريشية بمنطقة رداع بالمحافظة الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثيين، مما أدى الى حدوث أضرار كبيرة بالمعسكر.

وكانت الطائرات قد استهدفت أمس 3 مواقع للحوثيين بمدينة رداع منها المعهد المهني الذي يجتمع فيه العشرات من المليشيات وهو أحد أهم نقطة إنطلاق لهم ومعسكر القصير واستمر تحليق الطائرات فوق المنطقة لفترة طويلة.

وأشار المركز الى ان المقاومة في البيضاء نصبت كمينا أمس لعناصر من المليشيات أسفر عن مقتل 9 منهم وحرق الطاقم العسكرى الذى كانوا يركبونه في منطقة جهرى بالمحافظة .

وتسيطر مليشيات الحوثيين والرئيس السابق صالح على محافظة البيضاء منذ فبراير من العام الماضى ، وقامت القوات المسلحة الموالية للشرعية في الفترة الماضية بفتح جبهة لقتال المليشيات واخراجها من هذه المحافظة التي تتوسط محافظات عديدة لتأمين القوات المتواجدة في محافظات الجنوب المحررة ، كما نشطت المقاومة والقبائل الرافضة لتواجد المليشيات في محاربتهم وبدأت طائرات التحالف في مساعدتهم بقصف مواقع المليشيات .

أ ش أ

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