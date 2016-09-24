الجيش السوري يشن ضربات جوية جديدة على الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة في حلب

قالت مصادر من المعارضة السورية وأحد عمال الإنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية شنت موجة جديدة من الضربات على المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في حلب اليوم السبت في استمرار لهجوم كبير للجيش السوري المدعوم من روسيا.

وبحسب “رويترز” قال عمار السلمو مدير الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب لرويترز إن الضربات مستمرة وإن هناك طائرات في السماء الآن.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا لرويترز إن الغارات مكثفة ومستمرة.

وقال سكان في شرق حلب إن المنطقة تعرضت لأشرس قصف خلال الحرب يوم الجمعة بعد أن أعلن الجيش هجوما جديدا لاستعادة المدينة المقسمة بالكامل.

وقال السلمو إن عدد القتلى الآن أكثر من 100 في حين قال المرصد إن عدد القتلى 47.