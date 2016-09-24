عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في نيويورك معالي هن رالف غونسالفيس رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين.

وتم خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما تم استعراض التطورات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.