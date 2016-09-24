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15 شيئاً تحتاج الأم الجديدة إلى معرفتها قبل الولادة

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15 شيئاً تحتاج الأم الجديدة إلى معرفتها قبل الولادة 15 شيئاً تحتاج الأم الجديدة إلى معرفتها قبل الولادة

أرشيفية

منذ بدء الحمل تدخل الأم إلى عالم جديد من الاستعدادات لمجئ الطفل. بعض تجارب الأقارب والأصدقاء تمهد لمعرفتك بالدور الجديد، لكن بعض الخبرات لا يحدثك عنها أحد، لأنها تأتي بالتجربة، وبملاحظة عدد كبير من الأمهات أثناء رعاية المولود الجديد.

وبحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي، إليك بعض الأشياء الهامة التي تحتاجين لمعرفتها لتستعدي لأمومتك الجديدة:

* بعض الأطفال يولدون ولون بشرتهم قرمزي من كثرة السوائل اللزجة، لذلك لا تفزعي من المشهد.
> * قد يولد الطفل وشعر رأسه مكتمل، أو دون شعر بالكامل، ولا فرق بين الحالتين، كلاهما صحي.
> * يولد الأطفال بلا رموش، وإذا وجدت فهي قليلة للغاية.
> * لا يستطيع الطفل المولود حديثاً أن يرى بوضوح، لذلك تحتاجين إلى احتضانه عن قرب ليراك. والأفضل عدم مخاطبته وأنت على مسافة بعيدة فقد لا يدرك أنك تحدثينه.
> * بعض الأطفال لا يفتحون عيونهم بالكامل في البداية. وقد يبكي الطفل حديث الولادة دون أن يذرف الدموع.
> * يبكي الطفل حديث الولادة بلا سبب أحياناً، وقد يكون ذلك مجرد وسيلة للتواصل.
> * بعض الأطفال يولدون ولديهم التهاب في فروة الرأس،وهو عبارة عن قشرة مصفرّة اللون، وقد تستمر القشرة حتى عمر 6 أشهر.
> * بعض الأطفال يولدون ولديهم سن أو اثنتين، وهو أمر طبيعي
> * كثير من الأطفال يولدون وأظافرهم مكتملة النمو وطويلة.
> * معظم المواليد الجدد يميل لونهم إلى الاصفرار.
> * يحب المولود الجديد وضع إصبعه في فمه، دعيه يفعل ذلك.
> * لا يبتسم الطفل قبل أن يمكل شهره الأول.
> * لون طفلك سيتغير بعد الولادة.
> * سيتغير لون وكثافة وطبيعة شعر طفلك بعد الولادة. قد يصبح الشعر المجعّد ناعماً مثلاً.
> * يبكي الطفل بعدة طرق مختلفة، ويعني ذلك تعبيره عن أشياء مختلفة أيضاً.

 

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