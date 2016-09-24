واشنطن «مصرة» على نشر «ثاد» رغم معارضة الصين

قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن نشر بلاده المقرر لنظام “ثاد” المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية غير قابل للتفاوض، ولفت إلى أن واشنطن واثقة من فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية الأخيرة.

> وردا على سؤال حول إذا ما كان نظام “ثاد” محل تفاوض، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا، دانييل راسل، :” لا. البلدان اتخذا القرار”، وفق ما نقلته “سكاي نيوز عربية” عن وكالة “رويترز”.

وتعارض الصين بشدة نشر نظام ثاد ويقول بعض الخبراء إنه يجب أن يكون جزءا من المحادثات الخاصة بتطبيق الأمم المتحدة إجراءات جديدة.

وقال راسل خلال مؤتمر صحفي إن المباحثات المتصلة بالعقوبات مازالت في مراحلها الأولى، لكنه أبدى ثقته في أنه سيجري الاتفاق على قرار جديد من الأمم المتحدة قبل مرور وقت طويل يفضي إلى عقوبات أكثر ويشدد العقوبات الحالية على بيونغيانغ.

وتجري مباحثات بشأن احتمال إصدار الأمم المتحدة قرارا جديدا بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بعد أن أجرت خامس وأكبر تجاربها النووية في التاسع من سبتمبر.