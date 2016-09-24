الداخلية الإيطالية: ترحيل امرأة من أصول مغربية أعلنت تأييدها لـ«داعش»

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، ترحيل امرأة من أصول مغربية، إلى وطنها الأم، وذلك بعد أن أعلنت دعمها لتنظيم داعش المتشدد على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، إن السيدة البالغة من العمر 44 عامًا، طردت من البلاد، ورحلت من مطار فيوميتشينو بروما إلى الدار البيضاء في المغرب، حسبما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وأوضح أن السلطات أقدمت على هذه الخطوة عقب تقارير أمنية أكدت أن المرأة تتبنى “أفكارًا متطرفة”، في إشارة إلى ولائها لداعش الذي شن عمليات عدة في أوروبا.

وكشف “ألفانو” أن المهاجرة المغربية أعلنت على صفحتها في فيسبوك، عن مواقف مساندة لداعش، مما دفع جهاز الاستخبارات إلى إخضاعها لـ”مراقبة خاصة”.

وبعد جمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، تبين للأجهزة الأمنية أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، “تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد”، حسب ما ذكر موقع “أنسا”.

يشار إلى أن إيطاليا قامت بترحيل 116 شخصًا منذ بداية 2015، من بينهم 50 منذ مطلع العام الجاري.